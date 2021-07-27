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Yasemin Ecem Anagöz 3. Tur'a yükseldi

27.07.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, ilk tur maçında Kanadalı rakibi Stephanie Barrett'i 6-2, son 16 turunda ise Çinli rakibi Xiaolei'yi mağlup ederek 3. Tur'a adını yazdırmayı başardı.

Yasemin Ecem Anagöz 3. Tur'a yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 3. Tur'a adını yazdırdı.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaştı. İlk seti 26-24 kaybederek 2-0 geri düşen Yasemin Ecem, sonraki setleri 23-18, 29-27, 28-26 aldı ve maçı 6-2 kazandı.

İkinci turda ise Yasemin'in rakibi Çinli Xiaolei Yang oldu. Başarılı sporcumuz ilk seti kaybetmesine rağmen kalan 3 seti de alarak 6-2'lik skorla 3. Tur'a adını yazdırmayı başardı.

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