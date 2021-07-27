Yasemin Ecem Anagöz 3. Tur'a yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 3. Tur'a adını yazdırdı.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaştı. İlk seti 26-24 kaybederek 2-0 geri düşen Yasemin Ecem, sonraki setleri 23-18, 29-27, 28-26 aldı ve maçı 6-2 kazandı.

İkinci turda ise Yasemin'in rakibi Çinli Xiaolei Yang oldu. Başarılı sporcumuz ilk seti kaybetmesine rağmen kalan 3 seti de alarak 6-2'lik skorla 3. Tur'a adını yazdırmayı başardı.

