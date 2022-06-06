Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e: Dilek tut Kero...

Yasemin Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in 35. yaş gününü kutladı. Bürsin'in pasta üflerden çekilen fotoğrafını paylaşan Özilhan, "Dilek tut Kero. İyi ki... Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin ile bir araya geldi.

Ünlü oyuncu için pasta yaptıran Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ile çekilen fotoğraflarını "Dilek tut Kero! İyi ki... Doğum günün kutlu olsun." notuyla yayınladı.

Bürsin de aynı kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.



