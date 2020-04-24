Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine "Ela" karakteri ile konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini şaşırttı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı.

Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın söz konusu paylaşımı iki saat içinde 55 binden fazla beğeni aldı.

İşte o yorumlardan bazıları: