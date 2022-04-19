Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu! "Fotoğrafı görür görmez..."

Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi. Instagram'da yemek, seyahat tarzı içerikler paylaşan Özilhan aynı zamanda giyimiyle de oldukça konuşuluyor.

YASEMİN ÖZİLHAN TARZINI KONUŞTURDU

37 yaşındaki Yasemin Özilhan tarzıyla ön plana geldi.

Bol pantolon ve ceketle kamera önüne geçen Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu.

Özilhan'ın o pozuna, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar da geldi.

Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan ile hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Emine Özilhan ve Ela Özilhan adında iki kız çocuğu bulunuyor.

41 yaşındaki İzzet Özilhan, ünlü iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğludur.



