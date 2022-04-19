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Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu! "Fotoğrafı görür görmez..."

19.04.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Özilhan, bir zamanlara damga vuran Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteri ile akıllara kazındı. 2019'da Mucize Doktor dizisinin kadrosuna da Doktor Ela rolü ile giriş yapmıştı. Ekranların tanınan siması Yasemin Özilhan son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu! "Fotoğrafı görür görmez..."

Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi. Instagram'da yemek, seyahat tarzı içerikler paylaşan Özilhan aynı zamanda giyimiyle de oldukça konuşuluyor.

YASEMİN ÖZİLHAN TARZINI KONUŞTURDU

37 yaşındaki Yasemin Özilhan tarzıyla ön plana geldi.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!

Bol pantolon ve ceketle kamera önüne geçen Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!

Özilhan'ın o pozuna, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar da geldi.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!

Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan ile hayatını birleştirdi.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!

İkilinin bu evlilikten Emine Özilhan ve Ela Özilhan adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!

41 yaşındaki İzzet Özilhan, ünlü iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğludur.

Yasemin Özilhan tarzını konuşturdu!


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İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
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