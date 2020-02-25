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Yasemin Pilatin 9 yaşında Türkiye Tenis Şampiyonu oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ahmet Bileydi İlkokulu 3.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ahmet Bileydi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Yasemin Pilatin, Türkiye Tenis Şampiyonu oldu. Küçük raket, 6 yaşında başladığı teniste başarıdan başarıya koşuyor.
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSM) Yaz Tenis Kurslarında 3 yıl önce tenis ile tanışan Ahmet Bileydi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yasemin Pilatin, Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde (ATİK) gerçekleştirilen, 2020 TTF 10 Yaş Kış Kupası Şampiyonası’nda İstanbul ENKA Kulübündeki rakibi Alya Kocakaya’yi yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Küçükler Türkiye Şampiyonu Yasemin Pilatin, antrenmanlarını, okuldan kalan zamanlarında, Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisleri’ndeki Tenis Kortları ile Atletizm Pistinde çift Antrenörle yapıyor. Tenis sevgisini, performans sporcusu olarak bir üst noktaya taşıyan Yasemin Pilatin, GHSM’nin deneyimli Tenis Antrenörü Çağlar Özkan ile Atletizm Antrenörü Engin Özel tarafından yarışmalara hazırlanıyor.
Diş Hekimi Mustafa Korhan Pilatin ile Yeminli Tercüman Oxana Pilatin’in küçük kızları olan Yasemin, Tenisle 3 yıl önce tanıştı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen 8-9 yaş grubu ile çalışmaya başlayan ve antrenmanlara çıkan Yasemin Pilatin, tenis performansını hızla ilerletti. 6 yaşında iken 8 yaş, 7 yaşında iken 9 yaş, 8 yaşında iken de 10 yaş turnuvalarında başarılı sonuçlar elde etmeye başladı. Marmaris’te üçüncülük Muğla’da grup birinciliği, Manavgat’ta grup birinciliği, Belek’te grup ikinciliği, Antalya’da grup üçüncülüğü ve son olarak ta İstanbul ENKA Kulübünden rakibini yenerek kazandığı 2020 TTF 10 Yaş Kış Kupası şampiyonluğu gibi başarıları var. Yasemin, adeta bir tenis aşığı; okulda, evde, tatilde, kısaca her fırsatta tenis oynamayı seviyor. Televizyonda en çok izlediği kanal Supertennis. İdolü ise Maria Sharapova.

Ablası da tenis sporcusu
Küçük şampiyon Yasemin Pilatin’in 13 yaşındaki ablası Tenis Sporcusu Melisa Pilatin ise Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi. Melisa ise 10 yaşında tenise başlamadan önce modern dans, Polis Gücü Spor’da da ritmik jimnastik performans sporcusu olarak yer aldı. Melisa Pilatin’in de Antalya’da 12 yaş grup birinciliği, Aydın’da 14 yaş grup birinciliği, Marmaris’te 14 yaş grup ikinciliği, Denizli’de 14 yaş grup birinciliği gibi başarıları var. İdolü Serena Williams. Kız kardeşlerin tek sıkıntısı ise, kapalı kortları olmadığı için bazen günlerce süren yağmur nedeniyle antrenman yapamamak. Yağmur dışında ne dondurucu soğuklar, ne de Antalya’nın 40 dereceyi aşan sıcağı onları durduramıyor.

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