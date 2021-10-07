Yasemin şefkatli kimdir? İDO Tatlıses’in nişanlısı Yasemin Şefkatli ne iş yapıyor?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli'nin kim olduğuna gelin hep beraber göz atalım...

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olan Yasemin Şefkatli, İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ediyor.

YASEMİN ŞEFKATLİ NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yasemin Şefkatli'nin Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Sosyal medya fenomenliği yapan Yasemin Şefkatli, birçok marka ile işbirliği yapmasının yanı sıra, mankenlikle de ilgileniyor.

DÜĞÜN MASRAFLARINI İBRAHİM TATLISES ÜSTLENDİ

2017'den beri aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı. Bugün nikah masasına oturması beklenen çift, pandemi nedeniyle düğünlerini erteliyorlardı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in düğün masraflarını, damadın babası olan İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ve 1.5 milyon TL harcadığı iddia edildi.

İDO TATLISES KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Tatlı olan İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İdo adı, 'İbrahim ve Derya'nın oğlu' kısaltmasından gelmektedir. Eğitimini yurt dışında tamamlayan İdo Tatlıses, Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi aldı. Babası İbrahim Tatlıses gibi müzisyenlikle uğraşan İdo Tatlıses'in 'Sonsuz Teşekkürler' ve 'Çünkü' adında iki albümü bulunuyor.

İDO TATLISES'İN ŞARKILARI

Satır Satır (2014)

Kaç Kere (2015)

Marifet (2015)

İşimi Bilirim (2016)

Ya Da Boşver (2017)

Sen (2018)

Bileklerime Kadar Acıyo (2018)

Olmadı (2019)

Buluşacaktık (2020)

Seveni Bul Da Gel (2021)

