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Yasemin Şefkatli’nin hareketi İdo Tatlıses’i kızdırdı

24.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve nişanlısı Yasemin Şefkatli ile düğün hazırlıkları için alışverişe çıktı. Yasemin Şefkatli’nin nişanlısı ve kayınvalidesinden önde yürümesi, İdo Tatlıses’i kızdırdı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti.

İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Davetiyeleri dağıtılmaya başlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de evleneceği öğrenildi.

Şefkatli Derya Tuna ve İdo ile birlikte görüntülendi. Yasemin Şefkatli’nin nişanlısı ve kayınvalidesinden önde yürümesi, İdo Tatlıses’i kızdırdı.

İdo sevgilisine seslenerek kameraların önünde azarladı.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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