Yasemin Şefkatli’nin hareketi İdo Tatlıses’i kızdırdı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti.

İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Davetiyeleri dağıtılmaya başlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de evleneceği öğrenildi.

Şefkatli Derya Tuna ve İdo ile birlikte görüntülendi. Yasemin Şefkatli’nin nişanlısı ve kayınvalidesinden önde yürümesi, İdo Tatlıses’i kızdırdı.

İdo sevgilisine seslenerek kameraların önünde azarladı.



