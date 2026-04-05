Yasin Kol'un penaltı kararı derbiye damga vurdu! 'Kural hatası mı var?' soruları sosyal medyayı salladı

Galatasaray’ın Trabzon’da mağlup olduğu haftada bu kritik galibiyeti alan Fenerbahçe, liderle arasındaki puan farkını eriterek şampiyonluk umutlarını tazeledi. Hakem Yasin Kol'un Nene'nin pozisyonunda verdiği penaltı kararı Beşiktaş camiasını ayağa kaldırırken, sarı-lacivertliler Galatasaray'ın takıldığı haftada şampiyonluk yarışına "tamam" dedi.

HAKEM YASİN KOL’UN KARARI BEŞİKTAŞ’I AYAĞA KALDIRDI!

Maçın son saniyelerinde gelen penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçeli Nene'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Büyük tartışmaların çıktığı pozisyonun ardından oyuncular hakemin üzerine yürüdü. Uzun bir süre VAR pozisyonu incelese de karar değişmedi ve penaltı onaylandı.

"KURAL HATASI MI VAR?"

Maçın ardından pozsiyona tepki gösteren Beşiktaş taraftarları pozisyonun dışarda olduğunu ve karşılaşmada kural hatası olduğunu savundu.

Maçın ardından siyah-beyazlılardan tepkiler dinmedi.

"HASRET KALDIKLARI ŞAMPİYONLUĞU İNŞALLAH KAZANDIRIRIZ..."

Kerem Aktürkoğlu: "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız.

Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız."