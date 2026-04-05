Yasin Kol'un penaltı kararı derbiye damga vurdu! 'Kural hatası mı var?' soruları sosyal medyayı salladı

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun son dakikada attığı penaltı golüyle derbiden 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın son saniyelerinde Nene'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan sarı-lacivertliler maçı kazanırken, pozisyonda hakem Yasin Kol'un kararına tepkiler dinmedi.

Yasin Kol'un penaltı kararı derbiye damga vurdu! 'Kural hatası mı var?' soruları sosyal medyayı salladı
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray’ın Trabzon’da mağlup olduğu haftada bu kritik galibiyeti alan Fenerbahçe, liderle arasındaki puan farkını eriterek şampiyonluk umutlarını tazeledi. Hakem Yasin Kol'un Nene'nin pozisyonunda verdiği penaltı kararı Beşiktaş camiasını ayağa kaldırırken, sarı-lacivertliler Galatasaray'ın takıldığı haftada şampiyonluk yarışına "tamam" dedi.

HAKEM YASİN KOL’UN KARARI BEŞİKTAŞ’I AYAĞA KALDIRDI!

Maçın son saniyelerinde gelen penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçeli Nene'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Büyük tartışmaların çıktığı pozisyonun ardından oyuncular hakemin üzerine yürüdü. Uzun bir süre VAR pozisyonu incelese de karar değişmedi ve penaltı onaylandı.

"KURAL HATASI MI VAR?"

Maçın ardından pozsiyona tepki gösteren Beşiktaş taraftarları pozisyonun dışarda olduğunu ve karşılaşmada kural hatası olduğunu savundu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI PAYLAŞIMI!

Beşiktaş'tan penaltı için paylaşım geldi!

PAYLAŞIMLAR DURMADI! BİR DAHA...

Maçın ardından siyah-beyazlılardan tepkiler dinmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski hakemlerden olay yorum: Uydurulmuş, ahlaksızca bir penaltı! Eski hakemlerden olay yorum: Uydurulmuş, ahlaksızca bir penaltı!

"HASRET KALDIKLARI ŞAMPİYONLUĞU İNŞALLAH KAZANDIRIRIZ..."

Kerem Aktürkoğlu: "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız.

Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

Okuyucu Yorumları 70 yorum
Ceza sahası dışındaki topa müdahalıya penaltı veriliyor. İşte Fenerbahçe bu.
Futbol cahilleri... Net penaltı..
@royali83 pozisyon net penaltı. trio ekibi hepsi panaltı dedi. aç izle öğren.
@royali83 y*lan söylüyorsun. Sadece bu haberdeki resime bakarak algı yapıyorsun. Resimde daha adamın ayağına değmemiş. Adamın ayağına çizginin içinde değiyor.
BJK nın ele değen penaltısını vermedi, sonra hakem maçı 2-3 dk uzattı, son daki penaltı da penaltı değil idi.
@kemalkaburgasikalin_2018 pozisyon net penaltı. trio ekibi hepsi panaltı dedi. aç izle öğren. ele değen top da kendi oyuncusundan geliyor. bilmeden yazma bari kural öğren de gel.
Ele değen pozisyonda top kendi takım arkadaşından geldi bu yüzden penaltı değil şu kuralları bir öğrenin öyle yazın
HARAMLA BİNA OLMAZ.Maç boyunca ceza yayı üzerinde bile kendini yere atan kazandı.Hakem iyi diyordu BJK yöneticisi.50 metreden dışarıdaki pozisyona penaltı.Şimdi Göztepeyi gs ye kışkırtın.
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

