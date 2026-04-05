Yasin Kol'un penaltı kararı için verip veriştirdiler! Eski hakemlerden olay yorum: Uydurulmuş, ahlaksızca bir penaltı!

Kadıköy’de oynanan derbide Fenerbahçe, uzatma dakikalarında kazandığı tartışmalı penaltıyla Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Hakem Yasin Kol’un kararı futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, eski hakemler pozisyonu sert sözlerle eleştirerek kararın hatalı olduğunu savundu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan derbide kazanan, uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle sarı lacivertliler oldu. Ev sahibi ekip, bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PENALTI KARARI OLAY OLDU

Karşılaşmanın son bölümünde hakem Yasin Kol’un verdiği penaltı kararı, maçın önüne geçti. Özellikle kararın veriliş şekli ve zamanlaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pozisyonun ardından hem saha içi hem de maç sonrası yorumlar uzun süre tartışıldı.

'UYDURULMUŞ, AHLAKSIZCA'

Yasin Kol'un bu kararı sonrası eski hakem Ahmet Çakar çok sert ifadeler kullanırken bu kararı 'uydurulmuş, ahlaksızca' olarak değerlendirdi.

Çakar "Tekrar söylüyorum yanımda birkaç Fenerli var, kanalın sahibi önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK AMA ÇOK AĞIR BİR KARAR"

Eski hakemlerden Fırat Aydınus da pozisyonu eleştiren isimler arasında yer aldı. Deneyimli isim, kararın hatalı olduğunu net bir dille ifade etti. Aydınus karara yönelik olarak "Ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Çok ama çok ağır bir karar." dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Ahmet Çakar Fırat Aydınus penaltı son dakika beşiktaş fenerbahçe
Okuyucu Yorumları 56 yorum
Bjk 3 puanı alsa ne olacak Fb alması iyi oldu şampiyonluk kızışsın
@cengizkaya1978 sorun 3 puan alınmış alınmamış değil. Sorun tüm memlekettin içinde bulunduğu Adaletsizlik ve Haksızlık sorunu.
@cengizkaya1978 ne mi olacak 2. olan da şampiyonlar ligine gidiyor şu durumda trabzon ikinci idi cl gelirinden mahrum kalacak
@cengizkaya1978 tipik fenerli yorumu, gs ye gelince yapı var kendilerine olunca ne olacak bir şey olmaz :D şaka gibi taraftarları var
Penaltı tartışılır ama ilk dakikalarda atılan gol kesinlikle nizami idi.
Nett penaltı..
Net kör..
🫣 şaka gibi. penaltı ile alakası yok. tüm yorumcular yanlış yorumda bulunuyir bı seninki doğru, dimi. yazık
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

