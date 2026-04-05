Yasin Kol'un penaltı kararı için verip veriştirdiler! Eski hakemlerden olay yorum: Uydurulmuş, ahlaksızca bir penaltı!

Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan derbide kazanan, uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle sarı lacivertliler oldu. Ev sahibi ekip, bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PENALTI KARARI OLAY OLDU

Karşılaşmanın son bölümünde hakem Yasin Kol’un verdiği penaltı kararı, maçın önüne geçti. Özellikle kararın veriliş şekli ve zamanlaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pozisyonun ardından hem saha içi hem de maç sonrası yorumlar uzun süre tartışıldı.

'UYDURULMUŞ, AHLAKSIZCA'

Yasin Kol'un bu kararı sonrası eski hakem Ahmet Çakar çok sert ifadeler kullanırken bu kararı 'uydurulmuş, ahlaksızca' olarak değerlendirdi.

Çakar "Tekrar söylüyorum yanımda birkaç Fenerli var, kanalın sahibi önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK AMA ÇOK AĞIR BİR KARAR"

Eski hakemlerden Fırat Aydınus da pozisyonu eleştiren isimler arasında yer aldı. Deneyimli isim, kararın hatalı olduğunu net bir dille ifade etti. Aydınus karara yönelik olarak "Ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Çok ama çok ağır bir karar." dedi.