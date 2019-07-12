Yasir Subaşı ve Aymen Abdennour, Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan opsiyonunu kullanarak geri aldığı Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir'in de katılımıyla düzenlenen törende 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende açıklamada bulunan başkan Bedir, Yasir ile yaklaşık bir yıldır ilgilendiklerini, genç futbolcunun Ümraniyespor'da çok güzel işler yaptığını söyledi. "TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Yasir Subaşı'nın Kayserispor'da göstereceği performansla çok iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade eden Bedir, "Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunu kullanması ve bize vermesiyle birlikte, bugün kendisiyle anlaştık. İmzalar atıldı. Yasir'in Kayserispor'da çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Buradan çok iyi yerlere, milli takıma gideceğine inanıyorum. Bu transferin de kulübümüz, Türk futbolu ve Yasir için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Yasir Subaşı da Kayserispor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kayserispor'a katkı vermek için geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergileyeceğimi düşünüyorum. Hem kendi gelişimim açısından hem de Kayserispor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. AYMEN ABDENNOUR DA İMZAYI ATTI Bu arada Kayserispor, Olympique Marsilya'dan transfer ettiği Tunuslu Aymen Abdennour ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir'in de katılımıyla düzenlenen törende, 29 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Aymen Abdennour kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. "ÖNEMLİ VE BÜYÜK BİR OYUNCU"

Burada konuşan başkan Erol Bedir, Kayserispor'un önceki transferleri gibi önemli ve büyük bir oyuncuyu kadrosuna kattığını belirtti. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferle savunma hattını güçlendirdiğini vurgulayan Bedir, "Hepinizin bildiği gibi futbolcumuz dün itibarıyla Marsilya'dan ayrıldı. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımımızla 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transfer Kayserispor, Türk futbolu ve kendisi için hayırlı olsun" diye konuştu.