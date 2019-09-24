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Yaşlı adam çarpmak üzere olan otomobilden zıplayarak kurtuldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Mersin Erdemli'de yaşlı adam kendisine çarpmak üzere olan otomobilden zıplayarak kurtuldu.

Yaşlı adam çarpmak üzere olan otomobilden zıplayarak kurtuldu

Olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. İlginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya Mersin istikametinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir yaya yol kenarına geldi. Hızla akan trafiği kontrol eden adam, yaya geçidini kullanıp karşıya geçmek için koşmaya başladı. Tam refüje ulaşmasına iki adım kala bir otomobil kendisine çarpmak üzereyken, son bir hamle yaparak zıpladı. Otomobilin kendisine çarpmasına ramak kala yaptığı bu hamle yaşlı adamın hayatını kurtardı.

YAŞLI ADAM DONUP KALDI

Refüje gelen adam önce elini kaldırdı, sonra yaşadıklarıyla donup kaldı. Bir süre sonra da yanından hızını bile kesmeden devam eden otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yol kenarında motosiklet üzerindeki 2 kişi ise saniyeler içinde yaşanan ilginç olayı şaşkınlıkla izledi.

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Anahtar Kelimeler:
mersin erdemli otomobil yaşlı adam

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