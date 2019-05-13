Yaşlı adamdan duygulandıran hareket!

Üsküdar’da yaşlı bir adam sokakta gördüğü kedinin hastalığı karşısında kayıtsız kalamadı. Yaşlı adam, kediyi ceketinin içerisine koyarak Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Hasta kedi burada veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile hayvansever adam, tedavi sırasında bir an olsun kedinin yanından ayrılmadı. Yaşlı adamın örnek davranışına tanık olan Başkan Hilmi Türkmen ile veteriner görevlileri duygusal anlar yaşadı. Hayvansever adam, tedavi edilen kediyi tekrar ceketinin içerisine koyarak klinikten ayrıldı. (İHA)





