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Yaşlı adamdan duygulandıran hareket!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 13.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Üsküdar’da yaşlı bir adam, hastalanan sokak kedisini ceketinin içerisine koyup veterinere götürdü. Olaya tanık olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile veteriner görevlileri duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşlı adamdan duygulandıran hareket!

Üsküdar’da yaşlı bir adam sokakta gördüğü kedinin hastalığı karşısında kayıtsız kalamadı. Yaşlı adam, kediyi ceketinin içerisine koyarak Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Hasta kedi burada veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile hayvansever adam, tedavi sırasında bir an olsun kedinin yanından ayrılmadı. Yaşlı adamın örnek davranışına tanık olan Başkan Hilmi Türkmen ile veteriner görevlileri duygusal anlar yaşadı. Hayvansever adam, tedavi edilen kediyi tekrar ceketinin içerisine koyarak klinikten ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokak kedisi Üsküdar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hakiki gerçek müslümanlar böyle olur işte..Allah razı olsun sofi amca..
Dede cansın vallahi
Allah razı olsun
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