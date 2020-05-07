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Yaşlı çift, evlerinin bir bölümünü kedilere yuva yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 07.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Mersin'de 65 yaş üstü çift, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıda besleyemedikleri sokak kedileri için evlerinin kiler olarak kullandıkları bölümünü yuva halinde getirdi - Ahmet Demirel: - "Aşağı yukarı 15 kedimiz var. Misafir olarak gelip giden kediler de oluyor. Bakabildiğimiz kadarı için barınak yaptık. Sokakta aç kalmalarına vicdanım razı değil. Taşıdım yanıma, burada da yavrulayıp çoğaldılar. Artık bizim bir parçamız oldular. Kendimiz aç kalacağız, kedileri tok tutacağız" - Melek Demirel: - "Kedileri çok seviyoruz. Kendimiz yemeyip onlara vereceğiz, diye uğraşıyoruz. Çünkü açlar, elimize bakıyorlar, yanımızdan gitmiyorlar"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çift, dışarıda besleyemedikleri sokak kedileri için, evlerindeki kileri yuvaya dönüştürdü.

Toros Dağlarının eteklerinde, yaklaşık 1500 rakımdaki Ayvagediği Yaylası Çapar Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Ahmet ve 76 yaşındaki Melek Demirel çifti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadıkları için, evlerinin bir bölümünü sokak kedilerine açmaya karar verdi.

Çift, kısıtlama kapsamında, çok sevdikleri kedileri sokakta besleyemeyince kiler olarak kullandıkları bölüme kulübe yaptı.

Besledikleri 15 kedinin bakımlarını da yapan hayvansever çift, onları sokakta "yalnızlığa" terk etmedi.

Demirel çifti, "Tombiş, Altın Göz, Cimcime, Çilli, Pamuk ve Kara Oğlan" gibi isimler verdikleri kedileriyle, "evde kal" çağrısına da uyarak günlerini mutlu bir şekilde geçiriyor.

- "Artık bizim bir parçamız oldular"

Ahmet Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafir ettikleri kedilerin sayısının zamanla arttığını söyledi.

Kedilere olan sevgilerinden bahseden Demirel, "Islanmış birkaç tanesini gördüm ve acıdım. Önce birkaçını getirmiştim, sonra arkadaşlarını da çağırdılar, çoğaldılar. Karınlarını doyurup, mahalleye dağılıyorlar. Bazıları da bizimle kalıyor." diye konuştu.

Zor şartlarda bile onlardan ayrılamadıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 15 kedimiz var. Misafir olarak gelip giden kediler de oluyor. Bakabildiğimiz kadarı için barınak yaptık. Sokakta aç kalmalarına vicdanım razı değil. Taşıdım yanıma, burada da yavrulayıp çoğaldılar. Artık bizim bir parçamız oldular. Kendimiz aç kalacağız, kedileri tok tutacağız. Bu gayeyi güdüyorum. Çocuklarımı çok sevdiğim gibi onları da aynı seviyede seviyorum."

Demirel, maliyeti nedeniyle mama temin etmekte zorluk çektiklerini anlatarak, "Hanım pilav pişiriyor, çorba yapıyor, peynirle ekmeği yoğuruyor ve kedilere veriyor. Yine de yeterli olamadığımızdan, duyarlı vatandaşlarımızdan kediler için yardım istiyorum. Bir duyarlı kişi çıkar da kediler için yiyecek yardımı yaparsa çok sevinirim, olmazsa da gücenmem. Kendi imkanlarım dahilinde beslemeye çalışacağım." diye konuştu.

- "Evde ne pişirirsek onlara da veriyoruz"

Melek Demirel de kendileri için yaptıkları her yemeği kedileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamadıkları günleri kedileriyle geçirdiklerini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Kedileri çok seviyoruz. Kendimiz yemeyip onlara vereceğiz diye uğraşıyoruz. Çünkü açlar, elimize bakıyorlar, yanımızdan gitmiyorlar. Kulübe yaptık, sularını ve yiyeceklerini bırakıyoruz. Evde ne pişirirsek onlara da veriyoruz. Peynirli börek yapıyorum. Komşular 'Peyniri biz bulamıyoruz, sen kedilere veriyorsun.' diyor. Ne yapalım? Onlar da elimizi bakıyorlar, kendimizden önce onlara veriyorum."

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