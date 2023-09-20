YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

20.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesinde çıkan tartışma sonucu 92 yaşındaki adam, 78 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü.

Yenioba Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, İ.Ö. (92) ile eşi S.Ö. (78) arasında yaşanan tartışma esnasında tüfeğini alan İ.Ö., evin bahçesinde eşine ateş etmeye başladı. Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Ö. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

S.Ö.’nün cenazesi İzmir Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Tire Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst geçidi kullanmayan öğrenciye cip çarptıÜst geçidi kullanmayan öğrenciye cip çarptı
Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldıSezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı
Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktıMerzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:10
İkindi
16:38
Akşam
19:20
Yatsı
20:37

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Nil sel eczanesi
Menemen
Kantarcioğlu eczanesi
Karabaglar
Zafer eczanesi
Urla
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Kaan eczanesi
Cigli
Çağla eczanesi
Seferihisar
Yazal eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.