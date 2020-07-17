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Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi

KONYA HABERLERİ  | 17.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile tayini çıkan Konya’nın Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan’a veda etmek isteyen yaşlı karı koca, bahçelerinden topladıkları patatesi kaymakama hediye etti.Derebucak İlçesinden Şanlıurfa‘nın Hilvan ilçesine tayini çıkan Kaymakam Coşkun Doğan’a çok sayıda vatandaş veda etmek için ziyarette bulunuyor.

Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile tayini çıkan Konya’nın Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan’a veda etmek isteyen yaşlı karı koca, bahçelerinden topladıkları patatesi kaymakama hediye etti.
Derebucak İlçesinden Şanlıurfa‘nın Hilvan ilçesine tayini çıkan Kaymakam Coşkun Doğan’a çok sayıda vatandaş veda etmek için ziyarette bulunuyor. Veda etmek isteyen ziyaretçilerden 86 yaşındaki Mehmet Ali Oduncu ve eşi Fatma Oduncu bahçelerinde yetiştirdikleri bir torba patatesi Kaymakam Coşkun Doğan’a hediye ederek görev süresinde yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Kaymakam Doğan ise, "Bu necip millete hizmet etmek en büyük şeref ve mutluluktur" diyerek yaşlı ziyaretçilerine teşekkür etti.

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