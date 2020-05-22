YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar getirildi

Yaşlı çınarların sıcak yemekleri evlerine kadar getirildi

AYDIN HABERLERİ  | 22.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik Belediye Aşevi tarafından gönderilen yemeklerini kapılarına kadar götürdü.Başkan Kaplan, yemeklerini ve bayram hediyelerini takdim ederek, mübarek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik Belediye Aşevi tarafından gönderilen yemeklerini kapılarına kadar götürdü.
Başkan Kaplan, yemeklerini ve bayram hediyelerini takdim ederek, mübarek Ramazan Bayramlarını kutladı. Yaşlı çınarlar Başkan Kaplan’ı hazırladığı hediye paketleriyle karşılarında görünce mutlu olduklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada; “Bu bayram sokağa çıkma yasağı sebebiyle buruk geçecek. Bu nedenle; kapıdan da olsa büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpemesek de gönüllerine dokunarak bir nebze mutlu etmek istedik. Şükürler olsun ki normalleşme süreci başladı. Bu virüs illetinden Allah’ın izniyle kurtulacağız. Biraz daha sabır Nice güzel bayramlar bizlerin olacak. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Rabbim nice güzel bayramlar görmeyi nasip etsin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Aydın Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:46
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Kemer Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.