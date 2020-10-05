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Yaşlı vatandaşlara otobüs uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (covid-19) pandemisi nedeniyle yaşlı vatandaşlara uygulanan belediye otobüslerinden yararlanma saatlerine uyulması istendi.Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) pandemi sürecinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürü’nden açıklama geldi.Malatya genelinde hizmet verdiklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, “110 otobüs ve 22 trambüs olmak üzere toplam 132 toplu taşıma aracı ile hizmet vermekteyiz.

Yaşlı vatandaşlara otobüs uyarısı

Yeni tip korona virüs (covid-19) pandemisi nedeniyle yaşlı vatandaşlara uygulanan belediye otobüslerinden yararlanma saatlerine uyulması istendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) pandemi sürecinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürü’nden açıklama geldi.
Malatya genelinde hizmet verdiklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, “110 otobüs ve 22 trambüs olmak üzere toplam 132 toplu taşıma aracı ile hizmet vermekteyiz. Araçlarımız sefer sonrası her akşam iç ve dış temizlikleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Pandemi süreci ile birlikte araçlarımızda temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra dezenfektasyonu yapılarak sabah 05.30’da sefere çıkacak şekilde hazır hale getirilmektedir. MOTAŞ Genel Müdürlüğü olarak pandemi süreci ile birlikte yayınlanan genelgeler doğrultusunda yeni uygulamalar ve tedbirler almaya başladık. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda 65 yaşındaki vatandaşlarımız için toplu taşıma araçlarında bazı kısıtlamalara gidildi. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 10.00 - 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerdir. Vatandaşlarımızdan ricamız belirtilen saatler dışında toplu taşıma araçlarını kullanma talebinde bulunmamaları ve gereksiz tartışmalara girmemeleridir. Bu kurallar kendi sağlıkları için uygulanmış kurallardır” ifadelerini kullandı.
Erkoç, vatandaşların toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini belirtti.

Yaşlı vatandaşlara otobüs uyarısı

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Barış Eczanesi
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Bulvar Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
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