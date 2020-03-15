Yaşlılar Evi’nde korona virüs teyakkuzu

Korona virüsün özellikle 60 yaş üstü kişiler üzerinde etkili olması nedeniyle Altındağ Belediyesi, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde özel ekiple dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca binlerce kişinin uğradığı Yunus Emre Halk Çarşısı ile Anafartalar Konukevi’ni de dezenfekte etti.

Altındağ’da korona virüs mücadelesi tam gaz sürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla ilçe genelinde başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler derken, dezenfeksiyon çalışmalarına alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri ile yaşlı bakım merkezleri de eklendi. Altındağlı vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yunus Emre Halk Çarşısı ile nikah ve düğün salonları da korona virüse karşı ilaçlandı.

Korona virüs salgının özellikle 60 yaş üstü insanlar üzerinde etkili olması nedeniyle Altındağ Belediyesi bünyesinde kurulan özel ekip, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Merkezin bahçesinden lobisine kadar tüm alanları dezenfekte eden ekipler, daha sonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden tedavi amaçlı olarak Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınlarının misafir edildiği Anafartalar Konukevi’ni de özel solüsyonlarla temizledi.