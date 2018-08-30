Yasmani Copello Elmas Lig 400 metrede üçüncü oldu

Elmas Lig'in final etabında yarışan milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.
İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ve ligin iki finalinden biri olan Zürih Weltklasse Atletizm Yarışmaları'nda piste çıkan Escobar, 48.73'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Yarışmada İngiliz Virgin Adalarından Kyron McMaster 48.08 ile podyumun zirvesine çıkarken, Norveç'ten Karsten Warholm 48.10 ile ikinci en iyi zamana imza attı.
Avrupa ikincisi Copello, bu yıl koştuğu 5 Elmas Lig yarışının dördünde üçüncü sırayı elde etmişti.
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