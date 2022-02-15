Yasmin Erbil yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil, cüretkar pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil, göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum