Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

Benzia, sosyal medya hesabı Instagram'dan, sportif direktör Damien Commoli'yle bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesidir. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, benim buraya gelmeme büyük etki etti. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafaa etme şansı verdikleri için minnettarım. Şimdi iş başına. En büyük Fener."
Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!
Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum
Johan Derksen: Cocu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi
Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!
Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Standart Liege'i Erce Kardeşler transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet edecek!
40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!
Mustafa Pektemek maaşında indirime gitmeyi kabul etti!
Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum