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Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, sarı-lacivertli takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi

Benzia, sosyal medya hesabı Instagram'dan, sportif direktör Damien Commoli'yle bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesidir. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, benim buraya gelmeme büyük etki etti. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafaa etme şansı verdikleri için minnettarım. Şimdi iş başına. En büyük Fener."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yassine Benzia

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