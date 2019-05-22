Yassine Benzia, Katar Ligi'ne gidiyor

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak ligin ikinci yarısında 28 kişilik TFF listesine adını bildirmediği Yassine Benzia’nın menajerleri Katar’dan olumlu geri dönüş aldı.
Fransız ekibi Lille’in 4 milyon Euro civarında bir rakama satışa onay vereceği öğrenildi. Benzia bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 13 lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken hiç gol atamadı ve sadece 2 asist katkısı yapabildi.
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