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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

23.04.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonun 5. ayak yarışları, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın beşinci ayağı, rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, yerli ve yabancı 25 yelkenli yat ile 230 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, iki saat körfezde uygun rüzgar için beklerken, antrenman turları attı.

Hakem komitesinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Koy içinde gerçekleştirilen ilk gün yarışlarında rüzgar yetersizliği nedeniyle planlanan iki yarıştan birisi gerçekleştirilebildi.

Trofenin beşinci ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

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