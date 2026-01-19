SPOR

Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas'a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas ile Senegal takımları, başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın uzatma dakikalarında hakemin Fas lehine penaltı vermesinin ardından ortalık karıştı. Senegal sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Maç bir süre dururken, Senegal daha sonra sahaya geri döndü.

  1. Afrika Uluslar Kupası final maçında görülmemiş olaylar yaşandı. Senegalli futbolcular 90+3'de Kongolu hakem Jean Jacques'in gollerini iptal etmesine büyük tepki gösterdiler.

Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi 1

SAHADAN ÇEKİLDİLER

Maç 0-0 devam ederken 90+8'de ise hakem, Fas lehine penaltı verdi.

Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi 2

Senegal teknik direktörü Pape Thiaw takımı sahadan çekti. Senegalli futbolcular maçı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.

Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi 3

Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.

PENALTIYI ATAMADI

Yaklaşık 10 dakika maç dururken daha sonra Senegalli futbolcular sahaya geri döndü. Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi 4

ŞAMPİYON SENEGAL

Uzatmaya giden maçta Pape Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. 2 uzatma devresi sonrasında ise Fas'ı 1-0 yenen Senegal, Afrika şampiyonu oldu.

Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi 5
Kaynak: İHA

