Afrika Kupası finalinde büyük olay! Fas'a penaltı verilince Senegal sahadan çekildi

Maç 0-0 devam ederken 90+8'de ise hakem, Fas lehine penaltı verdi.
Senegal teknik direktörü Pape Thiaw takımı sahadan çekti. Senegalli futbolcular maçı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.
Yaklaşık 10 dakika maç dururken daha sonra Senegalli futbolcular sahaya geri döndü. Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmaya giden maçta Pape Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. 2 uzatma devresi sonrasında ise Fas'ı 1-0 yenen Senegal, Afrika şampiyonu oldu.
