Yatağından çıkarak ovaya yayılan Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürdü

EDİRNE (AA) - Ergene Nehri debisindeki artış devam etti.

Son günlerde Trakya'daki sağanaklar, Yıldız Dağları'ndan doğarak Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin su seviyesini artırdı.

Son 48 saat içinde debisi yaklaşık 10 katına ulaşarak saniyede 26 metreküpten 265 metreküpe çıkan Ergene Nehri, dün yer yer yatağından çıkıp yayılmaya başlamıştı.

DSİ'nin yükseliş için "turuncu ikaz" verdiği nehirdeki debi artışı sürdü.

Su seviyesi artan Ergene'nin tarım arazilerine doğru yayılımı devam etti. Ergene Ovası'na akışı süren nehrin yayılımı şu an için yerleşim alanlarında bir tehdit oluşturmuyor.

