Yatırımlarla güzelleşen Tortum Şelalesi yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

YUNUS HOCAOĞLU - Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ve Yedigöller, yatırımlar sayesinde doğaya zarar vermeden yenilenen çehresi ve güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Tortum Şelalesi çevresinde geçen yıl önemli turizm yatırımları yapıldı.

Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi rahatlıkla görebileceği seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, özellikle gece gezilebilmesi için kurulan aydınlatma sistemiyle farklı güzelliğe büründü.

Bazı altyapı çalışmalarının da sürdüğü bölgenin, projeler tamamlandığında turizmcilerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alması amaçlanıyor.

- Yenilenen yüzüyle misafirleri cezbedecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve ziyaretçilerini cezbeden Tortum Şelalesi'nin yanı sıra Yedigöller'deki bungalov yapılar, bu yıl da yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine, Uzundere'nin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Tortum Şelalesi'nde rekreasyon işlemlerini tamamladıklarını anlatan Memiş, "Bakım onarım işlerini de belediyemiz yapacak. El birliğiyle, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle 'Erzurum'a hangi değeri katabiliriz, nasıl katma değer sağlayabiliriz ve vatandaşımıza nasıl hizmet edebiliriz?' bunun derdindeyiz." diye konuştu.

Şelalenin "muazzam bir yer" olduğunu dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Bir hayalim var, onlarca tur otobüsünü hayal ediyorum ve bunu orada göreceksiniz. İnşallah görev sürem dolmadan görebilirim çünkü muazzam bir coğrafya. Biz oraya 9 milyon liralık devlet yatırımı yapıyoruz. Doğa Koruma Milli parklarıyla başladık işe ve ihalemizi yaptık. Yollarını güzelleştiriyor, oraya yeni tesisler yapıyoruz. İnsanlarımız memleketleriyle gurur duyacak, bunu istiyoruz. 'Nasıl mezbelelik bir yer.' demeyecekler."

Memiş, devam eden çalışmalar sırasında doğaya zarar vermediklerini vurgulayarak, "Bu bir nimettir ve bu nimeti israf etmeden değerlendirmenin çabası içindeyiz. Çevreye ve doğaya duyarlı şekilde, doğayı zedelemeden bu coğrafyayı insanlarımızın hizmetine sunacağız. İleride doğaya uygun konaklamayı da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tortum ilçesindeki "yüzen adalar" için de proje yaptıklarına değinen Memiş, "Onu Valiliğimiz ile Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı destekledi. Orası eşsiz bir yer. İhalesini belediye yaptı ve yolunu yapacağız. Bu sene sonuna kadar da orada turist ağırlamaya başlayacağız." dedi.

