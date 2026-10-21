Yatmadan 1 saat önce bu meyveyi yiyin! Uyku kalitesini artırıyor

Yeterli uyku uzun vadeli beyin sağlığıyla ilişkisi bakımından önem taşıyor. Uyku alışkanlıkları üzerinde beslenmenin etkisi araştırılırken bazı besinlerin uyku kalitesini destekleyebileceği belirtiliyor.

Nature's Best adlı vitamin ve takviye markasında beslenme uzmanı olarak görev yapan Lucy Kershaw, özellikle kivi tüketimiyle ilgili bir araştırmaya dikkat çekiyor. Araştırmada, dört hafta boyunca yatmadan yaklaşık bir saat önce iki yeşil kivi tüketmenin uyku üzerindeki etkileri incelendi. Sonuçlarda uyku kalitesinde ve toplam uyku süresinde iyileşmeler görülürken gece boyunca uyanma sayısında da azalma kaydedildi.

Ancak uzman, bu sonuçların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmaya katılanlar, yoğun antrenman programları ve farklı toparlanma ihtiyaçları bulunan küçük bir elit sporcu grubundan oluşuyordu. Bu nedenle sonuçların herkes için aynı şekilde geçerli olacağı söylenemiyor.

Kivi, serotonin de dahil olmak üzere uyku ile ilişkisi araştırılan bazı doğal bileşenleri ve besin öğelerini içeriyor. Bununla birlikte, yatmadan önce kivi yemek tek başına uyku sorunlarını çözmek için yeterli olmayabilir.

TRİPTOFAN İÇEREN BESİNLERİ GÜN BOYUNCA TÜKETİN

Kershaw, uyku düzenini desteklemek isteyenlerin yalnızca yatmadan önce tükettikleri besinlere değil, gün boyunca uyguladıkları beslenme düzenine de dikkat etmelerini öneriyor. Bu noktada triptofan içeren gıdalar öne çıkıyor.

Triptofan, vücudun serotonin ve melatonin üretiminde kullandığı bir amino asit. Her iki madde de uyku ve uyanıklık döngüsünün düzenlenmesiyle ilişkili süreçlerde rol oynuyor.

Uzmanın dikkat çektiği triptofan kaynakları arasında şunlar bulunuyor:

Yumurta

Süt ve süt ürünleri

Kümes hayvanlarının etleri

Kuruyemişler

Tohumlar

Bu besinleri tüketmek için alışılmadık ürünler aramak veya beslenme düzenini baştan sona değiştirmek gerekmiyor. Çeşitli ve dengeli beslenmek, vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini almasına yardımcı oluyor.

Kershaw'ın önerdiği pratik akşam seçeneklerinden biri de bir avuç kuruyemiş veya tohumla birlikte tüketilen yoğurt. Böylece günlük beslenmeye triptofan içeren besinler eklenebiliyor.

MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLERİ DE İHMAL ETMEYİN

Uyku ve genel sağlık açısından dikkat çekilen bir diğer besin öğesi ise magnezyum. Vücutta kasların ve sinir sisteminin normal işleyişinde görev alan magnezyum, normal psikolojik fonksiyonların sürdürülmesi açısından da önem taşıyor.

Beslenme uzmanı, magnezyum alımını desteklemek için şu besinlerin günlük öğünlerde yer almasını öneriyor:

Kuruyemişler

Tohumlar

Tam tahıllı ürünler

Yeşil yapraklı sebzeler

Magnezyum açısından zengin besinleri düzenli ve dengeli bir beslenme planına dahil etmek, vücudun bu minerale olan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu besinlerin tüketilmesi, tek başına uyku sorunlarının ortadan kalkacağını garanti etmiyor.