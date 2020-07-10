Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...

Yediğimiz içtiğimiz tüm meyve ve sebzelerin bir vitamin değeri vardır. Dış kabuğundan çekirdeğine kadar her bir zerresi de bu vitamin değerlerini taşır. Besin değeri yüksek meyvelerden olan muzun da bol lifli, magnezyum ve potasyum zengini bir meyve olduğunu biliyoruz. Ancak uykuya geçmekte güçlük çeken biriyseniz muzun size yardımcı olacağı bir faydasını daha öğrenmeye hazır olun.
Kan basıncını dengede tutar. Yükselen kan basıncını düşürür ve damarlardaki gerginliği ortadan kaldırır.
Özellikle kadınlarda görülen kansızlığa da iyi gelir. İçerisindeki zengin demir vitamini sayesinde anemi ile mücadele eder.
Yüksek lif içeriği uzun süre tokluk hissi verir. Bağırsaklarınızın sağlığı için düzenli olarak tüketmenizde fayda var.
Tatlı tadı mutlu ederken, hafif ekşi tadı midedeki sindirimi kolaylaştıran sıvıyı uyarır ve metabolizmayı hızlandırır.
Yine yüksek lifli bir gıda olmasından dolayı kalp sağlığının destekleyicisidir. Koroner kalp ve kardiyovasküler rahatsızlıkların gerçekleşme olasılığını azaltır.
Astım hastalığına faydası da araştırma yoluyla ortaya konmuştur. Özellikle çocuklarda öksürük ve diğer astım belirtilerine karşı savunma sağlar.
Hamileyseniz ya da yoğun spor yapan biriyseniz özellikle gece yakalayan kramplara da iyi geldiği söylenebilir.
Şimdi de bu mucize meyveyi kaynatarak elde edeceğiniz muz suyunun faydasına bakalım.
Uyku probleminiz varsa meyveyi kaynatarak elde edeceğiniz suyla yatmadan önce meyve çayı hazırlayabilirsiniz. İçindeki magnezyumu ve potasyumu açığa çıkararak elde edeceğiniz mineral dolu bu çay size kaliteli bir uyku sağlar. Uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Üstelik kramplardan şikayetçiyseniz vücudunuz rahatlayacak ve düzene giren kan basıncıyla rahat bir uyku süreci geçirirsiniz.
Su dolu tencereyi ocağa alın. Kaynamaya bırakın.
Muzun uç kısımlarını bir bıçak yardımı ile kesin. Ve muzu 3 parça olacak şekilde kesin. Muz kabuğundan kesinlikle çıkarılmamalı.
Kaynayan suya, parçalara ayırdığını muzları ekleyin. 1-2 dk bekledikten sonra ateşten alın.
Kaynama sırasında az miktarda tarçın ekleyebilirsiniz. Bu hem hoş bir tat ver hem de kan şekerinizi düzenler.
Demlenmesi için bir süre suda beklemesine izin verin. Ilık seviyeye gelmesini bekleyebilirsiniz.
İçinden muzları alarak, muz suyunu süzerek uyumadan önce meyve çayı olarak içebilirsiniz.
Elinizde kalan haşlanmış muzu yiyerek tüketebilirsiniz ya da evdeki diğer bireyler için muzlu süt yaparken kullanabilirsiniz.
Kalan kabukları ise kurutarak ve sonrasında öğüterek çiçekleriniz için gübre olarak kullanabilirsiniz.
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