Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...

Yediğimiz içtiğimiz tüm meyve ve sebzelerin bir vitamin değeri vardır. Dış kabuğundan çekirdeğine kadar her bir zerresi de bu vitamin değerlerini taşır. Besin değeri yüksek meyvelerden olan muzun da bol lifli, magnezyum ve potasyum zengini bir meyve olduğunu biliyoruz. Ancak uykuya geçmekte güçlük çeken biriyseniz muzun size yardımcı olacağı bir faydasını daha öğrenmeye hazır olun.

BİLİNEN İÇERİKLERİYLE MUZUN FAYDALARI

Kan basıncını dengede tutar. Yükselen kan basıncını düşürür ve damarlardaki gerginliği ortadan kaldırır.

Özellikle kadınlarda görülen kansızlığa da iyi gelir. İçerisindeki zengin demir vitamini sayesinde anemi ile mücadele eder.

Yüksek lif içeriği uzun süre tokluk hissi verir. Bağırsaklarınızın sağlığı için düzenli olarak tüketmenizde fayda var.

Tatlı tadı mutlu ederken, hafif ekşi tadı midedeki sindirimi kolaylaştıran sıvıyı uyarır ve metabolizmayı hızlandırır.

Yine yüksek lifli bir gıda olmasından dolayı kalp sağlığının destekleyicisidir. Koroner kalp ve kardiyovasküler rahatsızlıkların gerçekleşme olasılığını azaltır.

Astım hastalığına faydası da araştırma yoluyla ortaya konmuştur. Özellikle çocuklarda öksürük ve diğer astım belirtilerine karşı savunma sağlar.

Hamileyseniz ya da yoğun spor yapan biriyseniz özellikle gece yakalayan kramplara da iyi geldiği söylenebilir.