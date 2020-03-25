YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

BAYBURT HABERLERİ  | 25.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor.

Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Bayburt’ta yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının virüsle ilgili yayınladığı genelgeler ile gerekli tedbirleri alırken Diyanet İşleri Bakanlığı da bir takım önlemler alarak virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı virüs tehlikesi geçene kadar camilerde cuma namazları başta olmak üzere cemaatle namaz kılınması yerine herkesin namazlarını evlerinde eda etmesi isterken, camilerden sadece ezan okunuyor.
Önceki gün Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

Bayburt Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:30
İkindi
15:59
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Bayburt Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Bayburt’ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı

Bayburt’ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.