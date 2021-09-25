Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçede bir inşaat alanında yaşayan anneleri olmayan yavru kedi ve köpek, bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

Kedinin yavru köpekten süt emmeye çalışması da görenleri şaşırtıyor.

