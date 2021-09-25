Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.
İlçede bir inşaat alanında yaşayan anneleri olmayan yavru kedi ve köpek, bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.
Kedinin yavru köpekten süt emmeye çalışması da görenleri şaşırtıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz