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Yavruları için kilometrelerce yürüyerek mama getiren anne köpek

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Yavrularına mama getiren anne köpeğin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yavrularını doyurabilmek için kilometrelerce yol yürüyen anne köpeğin o yürüyüşü ve yavrularına ulaştığı anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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anne köpek yavru köpek
 

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