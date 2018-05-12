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Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Yavuz Bingöl, Sabah gazetesine konuştu. Türkücü "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş" dedi. Yavuz Bingöl'ün "Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz" sözleri ise gündem oldu.

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Beş yıl aradan sonra yeni albümü ‘İhsan’ı çıkaran Yavuz Bingöl, Sabah'a verdiği röportajla gündeme geldi.

İşte Yavuz Bingöl söylesişinden öne çıkanlar:

“DÜNYADAKİ ADALETSİZLİKLE BİR TEK CUMHURBAŞKANIMIZ SAVAŞIYOR”

“200 yıllık ekonomik düzene çark sokmuş Müslüman bir liderden bahsediyoruz. Bu lideri yok etmeye çalıştılar” diyen Bingöl, “dünyadaki adaletsizlikle, hukuksuzlukla bir tek Cumhurbaşkanımız savaşıyor” ifadelerini kullandı

“ONLARDAN DAHA ÇOK DEMOKRATIZ”

Yavuz Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta Doğu'da oynanan oyunu görüyor. Bir lider kolay yetişmiyor, bir sanatçının kolay yetişmediği gibi. Sayın Erdoğan öngörüsü olan bir lider, kıymetini bilelim. Söylediği her cümle önemli. ‘Siz geçmişinize, kendi bağnazlıklarınıza bakın’ diyor. Emin olun, onlardan daha çok demokratız, daha özgürlüğe düşkünüz. Bize ne dersi vermeye çalışıyorlar ki? Bu açıdan Erdoğan'ın takındığı tavır, bir vatandaş olarak hoşuma gidiyor, seviyorum tabii. Gerçekten kendilerine baksınlar. Sosyal olgunluğa onlardan 300 yıl önce erişmiş bir milletiz. Bunu bir lider böyle dillendirdiğinde, ister sağcı, ister solcu, ister Alevi, ister Kürt ol; hoşuna gidiyor. Çünkü doğruyu söylüyor. Lider, senin sesin oluyor.”

“YURT DIŞINDA YAPAMADIĞINIZ HER ŞEYİ BURADA YAPABİLİYORSUNUZ”

Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede baskı yok, çok özgürüz" ifadesine katıldığını belirten Yavuz Bingöl gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim. Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. Özgürlüğü, demokrasiyi; birbirimizi hoyratça harcayarak, birbirimizi kolayca yıpratarak, ülke içindeki birlik beraberliğimizi korumayarak kullanıyoruz."

"BURADA YERE TÜKÜRÜYORSUNUZ"

" New York Times'ta bir gazeteci, 'Başkan Kennedy'i devlet öldürmüştür' diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz.

Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz.”

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