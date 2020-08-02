YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yavuz güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Yavuz güvenlik güçleri ile bayramlaştı

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesi girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın’ın Söke ilçesi girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesi girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın’ın Söke ilçesi girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Güvenlik güçleri ile tek tek tokalaşarak Kurban Bayramı’nı tebrik eden Yavuz, güvenlik güçleri ile sohbet etti. Yavuz ayrıca kontrol noktası yanında bulunan Söke Mezarlığı’ndaki merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun kabrini de ziyaret ederek karanfil bırakaıp dua etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Aydın Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:24
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Güler’in 15 Temmuz mesajı

Başkan Güler’in 15 Temmuz mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 11 yaralı

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 11 yaralı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.