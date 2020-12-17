YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yavuz Mahallesi sokakları yepyeni oldu

Yavuz Mahallesi sokakları yepyeni oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi’ndeki yıllardır el değmemiş, yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş sokakları kısa sürede baştan sona yeniledi.Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede Yavuz Mahallesi Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokaklar ile Çektirme Bayırı Sokak tamamen yenilenerek mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokak, yıpranmış kilit taş zemin tamamen kaldırılarak yeniden kilit taş döşenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi’ndeki yıllardır el değmemiş, yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş sokakları kısa sürede baştan sona yeniledi.
Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede Yavuz Mahallesi Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokaklar ile Çektirme Bayırı Sokak tamamen yenilenerek mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.
Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokak, yıpranmış kilit taş zemin tamamen kaldırılarak yeniden kilit taş döşenerek kullanıma hazır hale getirildi. Çektirme Bayırı Sokak’ta ise sıcak asfalt serimi yapılarak yaklaşan kış mevsimi öncesi olası risklerin önüne geçilmiş oldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yavuz Mahallesi’ndeki zemini problemli olan beş sokakta kilit taş ve asfalt olmak üzere toplam 4 bin metrekare yeni yol yapıldı.
Öte yandan, Ortacami Mahallesi Sur Sokak, İstiklal Mahallesi Ekrem Peker Sokak ve Barbaros Mahallesi Madenler Caddesi’nde de asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Bu üç mahallede de toplamda 4 bin 800 metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:50
Yatsı
19:17

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Doğuş Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
Tokgöz Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.