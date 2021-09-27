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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

27.09.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz’e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı’na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

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