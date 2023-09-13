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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

13.09.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprü açıklarında sürüklenmekte olan başıboş vaziyetteki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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