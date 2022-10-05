Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan gemi demirletildi

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki T-MOON isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.



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