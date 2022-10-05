YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan gemi demirletildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan gemi demirletildi

05.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan gemi demirletildi

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki T-MOON isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandıKadıköy'de polisten kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gemi kegm

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.