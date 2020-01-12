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  4. Yavuzspor şampiyon oldu

Yavuzspor şampiyon oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor’u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.Geçtiğimiz hafta A Grubu’nda Başakpınar Belediyespor’un Süper Amatör Küme’ye yükselen ilk takım olmasından sonra, ikinci takım ise Yavuzspor oldu.

Yavuzspor şampiyon oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor’u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.
Geçtiğimiz hafta A Grubu’nda Başakpınar Belediyespor’un Süper Amatör Küme’ye yükselen ilk takım olmasından sonra, ikinci takım ise Yavuzspor oldu. Bugün Argıncık Stadı’nda oynanan maçta rakibi Güneşspor’u 3-2 mağlup eden Mavi-Beyazlı takım adımı Süper Amatör Küme’ye yazdıran bu gruptaki ikinci takım oldu. Son iki haftaya girilirken Güneşspor galibiyeti ile puanını 35 yapan Yavuzspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele edecek.

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