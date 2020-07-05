YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Yaya şeridinden geçmeyen yayaya otomobil çarptı

Yaya şeridinden geçmeyen yayaya otomobil çarptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.07.2020 20:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaya yolundan yürümeyen kadına araç çarptı.

Yaya şeridinden geçmeyen yayaya otomobil çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaya yolundan yürümeyen kadına araç çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Lennastard caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametinden Pehlivanlar Mahallesine doğru seyir halinde olan Fazlı Y.’nin (38) kullandığı 06 GF 4016 plakalı araç, yaya şeridinden geçmeyen Sakine G.’ye (88) çarptı. Yolun sağ tarafından yaya olarak yürüyen yaşlı kadın, yaya şeridine 10 metre kala dikkatsiz şekilde karşıya geçerken aracın çarpmasıyla yola düştü. Olay yerine kısa sürede gelen ambulansla yaşlı kadına ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu yaşlı kadın kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:18
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.