YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Yaya yolundan geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Yaya yolundan geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

01.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da yaya yolundan geçen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaya yolundan geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Kaza, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardaki yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.A.’yı fark etmeyen N.A., idaresindeki 03 ER 967 plakalı otomobili ile çarptı. Genç kız çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulans ile E.A., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza esnasında çevrede büyük panik yaşanırken, sürücü N.A., ise ifade alınmak üzere karayolu götürüldü.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tıra çarptı: 2 ölüTırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tıra çarptı: 2 ölü
Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendiÇankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
Iğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandıIğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:56
Yatsı
21:23
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.