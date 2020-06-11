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Yayında talep, anında cevap

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vatandaşlarla sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulaması istek ve taleplere çözüm getirmeye devam ediyor.Yayın esnasında Başkan Yalçın’dan sinek ilaçlaması talebinde bulunan takipçiler, birkaç dakika sonra ilaçlamanın gerçekleştiğini belirterek teşekkür mesajı yayınladılar.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vatandaşlarla sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulaması istek ve taleplere çözüm getirmeye devam ediyor.
Yayın esnasında Başkan Yalçın’dan sinek ilaçlaması talebinde bulunan takipçiler, birkaç dakika sonra ilaçlamanın gerçekleştiğini belirterek teşekkür mesajı yayınladılar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, hem sohbet edip kitap tavsiye etti hem de istek ve taleplere cevap verdi.

RAYLI SİSTEM ANAYURT HATTI’NI GÖSTERDİ
Sık sorulan sorulardan birisi olan Raylı Sistem Anayurt hattı hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, hattın güzergahını gösteren haritayı da takipçileriyle paylaştı.
Gelen sorular üzerine açık havada sinema günlerini Temmuz ayı başında başlatmayı düşündüklerini ifade eden Başkan Yalçın, Antika Pazarı için ise biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

2 KİTAP DAHA TAVSİYE ETTİ
Başkan Yalçın son olarak da Talas’ın gelişip güzelleşmesine katkı sağlayacak tüm önerilere açık olduklarını belirtti ve ardından Talas’la bağlantılı 2 kitap tavsiye etti. Mübadele yıllarını anlatan ‘Belki Birgün Dönerim’ ve ‘Mor Kaftanlı Selanik’ kitaplarını tanıtan Başkan Yalçın, özellikle ‘Belki Birgün Dönerim’in Zincidere’den Yunanistan’a göç etmek zorunda kalan bir Talaslının hikayesinin anlatıldığına işaret etti.

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