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Yayla kirazı Manisalı üreticileri sevindirdi

31.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse: - "Fiyatlar 10 liradan başladı, şu anda 30 liradan alınıyor. Kirazların büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor"

MANİSA (AA) - NURULAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle çoğunlukla ihraç edilen "Ziraat 0900" türü kirazın fiyatı üreticisini memnun etti.

Ege'de en son kiraz hasadının yapıldığı Demirci'de İrişler, Kargınışıklar, Minnetler ve Çamköy mahallelerindeki üreticiler, 1400 rakımlı yaylalarda yetiştirdikleri kirazın hasadına devam ediyor.

Ağustos sonuna kadar sürecek hasat döneminde çoğunlukla kadınlar, sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek kiraz topluyor. Kalibresine göre ambalajlanan kirazlar, alıcılara teslim ediliyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, ilçede 28 bin dekar arazide yıllık ortalama 15 bin ton kiraz üretildiğini belirtti.

Mahallelerinin birçoğunun ana gelir kaynağının kiraz olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bu yıl fiyattan oldukça memnun. Fiyatlar 10 liradan başladı, şu anda 30 liradan alınıyor. Yaylada yetişen kiraz kalibresi, lezzeti ve aroması ile talep görüyor. Kirazların büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Demirci kirazının coğrafi işaret alması için Zafer Kalkınma Ajansına bununla ilgili bir proje hazırlandı."

İlçede 30 yıldır kiraz üreten Kemal Çelik ise "Geçen yıl 6 ton kirazı 10 liradan sattım. Bu yıl 8 ton rekolte bekliyorum. 30 liraya kadar değişen kalibrelerde kiraz sattım. Çok şükür, Allah bereket versin." dedi.

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