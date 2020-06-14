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Yayla ve köy yolları yenileniyor

ADANA HABERLERİ  | 14.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızıldağ ve Kozan Göller bölgesindeki yayla yollarını yenilemeye başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kızıldağ ve Kozan Göller bölgesindeki yayla yollarını yenilemeye başladı. Karaisalı Nuhlu, Kuşçusofulu köylerinde de sathi kaplama gerçekleştirildi.
Adana genelinde asfalt çalışmalarını plan ve program dahilinde aralıksız sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yayla ve köy yollarında da yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Kozan’a bağlı Göller Yaylası’nın çalışma yapılan 40 kilometrelik bölümünden bölgede bulunan diğer köyler de yararlanacak. Kızıldağ Yaylası’nın 25 kilometrelik yenileme çalışmaları başlatılan yolundan da yaylacıların yanı sıra bölgede bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar da yararlanacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca Karaisalı Nuhlu, Kuşçusofulu köylerinde de toplam 16 km’lik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Şiddetli kış, yoğun yağış ve çeşitli diğer nedenlerle bozulan yayla yollarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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