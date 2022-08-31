Gümüşhane'de yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Merkeze bağlı Sarıtaş Yaylası'nda Hamdiye Aksoy, dün aniden rahatsızlandı. Aksoy'un yakınları durumu 112 Acil Servise bildirerek yardım istedi.

Bölgeye ulaşımın hızlı sağlanması amacıyla yaylaya helikopter ambulans gönderildi. Felç geçirdiği belirlenen 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren helikopter ambulansın, 23-30 Ağustos tarihleri arasında il içi ve il dışından 5 hastanın naklini gerçekleştirdiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz