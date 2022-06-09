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Yaz aylarına en yakışan yemek: Kabak çiçeği dolması tarifi

09.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege bölgesinin yöresel lezzetlerinden olan kabak çiçeği dolması yaz aylarında en sevilerek tüketilen yemeklerden. Kabak çiçeği dolmasının tadını bir kez alanlar bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Yapılışının zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak bu tarif oldukça pratik ve hızlı. Kabak çiçeği dolması tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.

Yaz aylarına en yakışan yemek: Kabak çiçeği dolması tarifi

Dolma Türk mutfağında en sevilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Dolmanın farklı farklı çeşitleri bulunuyor. Hem yapımının kolay olması hem de oldukça lezzetli bir tada sahip olması dolmanın popülerliğini arttırıyor. Kabak çiçeği dolması sıklıkla yapılmasa da herkesin denemesi gereken dolma tarifleri arasında yer alıyor. Bu dolma tarifini bir kez deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 20 – 25 adet kabak çiçeği
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı pirinç
  • 5 dal nane
  • 5 dal maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

  • Kabak çiçeklerini yıkayıp kurulayın. Daha sonra çiçeğin sap kısmındaki taç yapraklarını koparın. İçindeki sarı kısım çay kaşığıyla yaprağı yırtmadan çıkarın.
  • İç harcı için yemeklik doğranan soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine yıkanan pirinçleri ilave edin. Pirinçler şeffaflaşınca yeşillik ve baharatları ekleyin. Demlenip soğuyan dolma içi kabak çiçeklerinin içine doldurun. Çiçeğin üst kısmını katlayın.
  • Pişerken açılmaması için katlanan kısım altta kalacak şekilde tencereye dik yerleştirin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirilip su koyup 25-30 dakika arası kontrollü pişirin.

AFİYET OLSUN!


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