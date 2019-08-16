Yaz aylarında neden çay tüketimini sınırlandırmalısınız?

Diyetisyeni Melek Atabey, yaz aylarında sağlıklı beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu.

Atabey, yaz aylarının hem susuz hem de hareketsiz kalınan bir dönem olduğunu belirterek, "Dolayısıyla metabolizmamız yavaşlıyor, metabolizma yavaşlayınca vücuttaki yağ kütlemiz artabiliyor. Öncelikle güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kahvaltımızda bol bol posa tüketimi çok önemli. Posa tüketimi hem sindirim sistemimizin düzenlenmesine hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesini engellemek için önemli. Söğüş, bol çiğ sebze olabilir kahvaltımızda. Haşlanmış yumurta olabilir ya da buna alternatif olarak yağsız pişirilmiş bol sebzeli omlet tercih edebiliriz. Yine tercihen az yağlı peynir, bir bardak sütümüz, yağsız zeytinimiz çünkü zeytin kendi içerisinde zaten yağ içeren bir besindir" ifadelerini kullandı.

Kızartma, kavurma, hamur işi, salam, sucuk, sosis gibi yağlı şeyleri içermeyen hafif sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamanın çok daha iyi olacağına vurgu yapan Atabey, "Kahvaltıda şekerli besinlerden uzak durmak bizim vereceğimiz küçük bir tüyo olabilir. Sıvı tüketimi çok önemli, besinlerde de öğünlerde sıvı tüketimini arttırmak için bir kase çorbayla başlayabiliriz yanına bir bardak ayran tercih edebiliriz. Kızartma, kavurma yöntemi olmadan haşlanmış ya da ızgara olarak pişirilmiş bir et yemeği, yanına mutlaka bol bol çiğ sebze, zeytinyağlı sebze yemeğimiz olabilir. Yine posa tüketimini arttırmak adına tam buğday ekmeğimiz ya da bulgur pilavımız olabilir, bir bardak soda tercih edebiliriz yanında. Bu şekilde öğle ve akşam yemeğimizi dengeleyerek yine tüm besin gruplarımızdan az ve yeterli miktarda tüketerek öğle ve akşam yemeğini tüketebiliriz" şeklinde konuştu.