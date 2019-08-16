YEMEK

Yaz aylarında neden çay tüketimini sınırlandırmalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Diyetisyen Melek Atabey, sıcakların iyice arttığı bu günlerde hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilebileceğini kaydederek, “Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir" dedi.

Yaz aylarında neden çay tüketimini sınırlandırmalısınız?

Diyetisyeni Melek Atabey, yaz aylarında sağlıklı beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu.

iStock-944478708 (18)

Atabey, yaz aylarının hem susuz hem de hareketsiz kalınan bir dönem olduğunu belirterek, "Dolayısıyla metabolizmamız yavaşlıyor, metabolizma yavaşlayınca vücuttaki yağ kütlemiz artabiliyor. Öncelikle güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kahvaltımızda bol bol posa tüketimi çok önemli. Posa tüketimi hem sindirim sistemimizin düzenlenmesine hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesini engellemek için önemli. Söğüş, bol çiğ sebze olabilir kahvaltımızda. Haşlanmış yumurta olabilir ya da buna alternatif olarak yağsız pişirilmiş bol sebzeli omlet tercih edebiliriz. Yine tercihen az yağlı peynir, bir bardak sütümüz, yağsız zeytinimiz çünkü zeytin kendi içerisinde zaten yağ içeren bir besindir" ifadelerini kullandı.

iStock-965531848 (2)

Kızartma, kavurma, hamur işi, salam, sucuk, sosis gibi yağlı şeyleri içermeyen hafif sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamanın çok daha iyi olacağına vurgu yapan Atabey, "Kahvaltıda şekerli besinlerden uzak durmak bizim vereceğimiz küçük bir tüyo olabilir. Sıvı tüketimi çok önemli, besinlerde de öğünlerde sıvı tüketimini arttırmak için bir kase çorbayla başlayabiliriz yanına bir bardak ayran tercih edebiliriz. Kızartma, kavurma yöntemi olmadan haşlanmış ya da ızgara olarak pişirilmiş bir et yemeği, yanına mutlaka bol bol çiğ sebze, zeytinyağlı sebze yemeğimiz olabilir. Yine posa tüketimini arttırmak adına tam buğday ekmeğimiz ya da bulgur pilavımız olabilir, bir bardak soda tercih edebiliriz yanında. Bu şekilde öğle ve akşam yemeğimizi dengeleyerek yine tüm besin gruplarımızdan az ve yeterli miktarda tüketerek öğle ve akşam yemeğini tüketebiliriz" şeklinde konuştu.

SÜTLÜ TATLI İYİ BİR ALTERNATİF

Yaz boyunca en iyi içecek alternatifinin su olduğunu söyleyen Atabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bol bol su içmemiz gerekli vücudumuzdaki susuzluğu gidermek adına. Yaptığımız bir hata; çay ve kahveyi su yerine tüketmek. Çay ve kahve, susuzluk ihtiyacımızı giderir yalnız kafein içerdikleri için vücuttan daha çok su atılmasına neden olurlar. Çay, kahve tüketimini sınırlandırıp bitki çayı tercih edebiliriz, az şekerli limonata tercih edebiliriz ya da meyvenin kendi şekeriyle yapılmış bir komposto ya da hoşaf tercih edebiliriz. Sıvı tüketimi için bol bol su içmeyi öneriyoruz. Gün içerisinde şeker tüketmeyerek, öğünlerde şekerli besinler olmasın bunun yerine tatlı hakkımızı ikramlıklarda belki tercih edebiliriz. Sütlü tatlı tercih edebiliriz, sütlü tatlı iyi bir alternatiftir. Hamurlu, şerbetli tatlılar hem kan şekerimizi çok hızlı yükseltir hem de bol bol enerji içerir. Evimize gelen misafire ikramlık olarak şeker ya da çikolata ikram etmek yerine kuru meyve ikram edebiliriz, çok da iyi bir alternatif olabilir. Kuru meyve, sütlü tatlı, şerbetli bir içecek yerine limonata ya da hoşaf tercih edebiliriz, komposto tercih edebiliriz. Hem sıcak havalarda serinletecektir bizi."

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?
5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beslenme ve diyet kilo vermek sağlıklı beslenme

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Veda etti! Hatamız olduysa...

Veda etti! Hatamız olduysa...

Yumurta haşlarken dikkat! Az kalsın gözünü kaybediyordu

Yumurta haşlarken dikkat! Az kalsın gözünü kaybediyordu

Adana onunla ferahlıyor: Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Adana onunla ferahlıyor: Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Yasaklandı! Sebebi bakın neymiş...

Yasaklandı! Sebebi bakın neymiş...

Şimdi tam zamanı: Bol bol sardalya yemeniz için 6 neden

Şimdi tam zamanı: Bol bol sardalya yemeniz için 6 neden

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Besinler üzerinde bulunan etiketlere dikkat!

Besinler üzerinde bulunan etiketlere dikkat!

Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı

5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı

Yemeğiniz çöpe gitmesin! Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?

Yemeğiniz çöpe gitmesin! Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.