Yaz aylarının olmazsa olmazı: Evde karpuz nasıl yetiştirilir?

Bahçe işleriyle uğraşmayı seviyorsanız ve eviniz bunun için uygunsa evde karpuz yetiştirme fikrini çok seveceksiniz. Tabii ki kocaman kocaman karpuzları bahçe olmadan yetişrtirmek bir hayli zor olacak. Bu sebeple daha küçük boyutlu, sugar baby olarak bilinen karpuz çekirdeklerinden, tohumlarından faydalanmanız daha doğru olacaktır. Karpuz nasıl yetiştirilir diyenler için lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim...

Evde karpuz yetiştirmek için küçük karpuzların tohumlarından faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Sugar baby karpuzun yanı sıra Crimson sweet türü karpuz tohumu da bu iş için uygun olacaktır.

ÇEKİRDEKTEN KARPUZ YETİŞTİRME YÖNTEMİ

Ekeceğiniz karpuzdan verim almak istiyorsanız, bu işlemi kesinlikle ilkbaharda yapmalısınız.

Küçük boyutlu karpuz çekirdeklerini atmayın ve biriktirin.

Büyük bir saksının içine karpuz çekirdeklerinin kabuklarını soyduktan sonra toprağa ekin.

Bir saksıya en fazla 2 tane tohum ekmelisiniz.

Karpuzu ekmeden önce toprağı mutlaka bir gün boyunca havalandırın ve oksijenle temas etmesini sağlayın.

Kullanacağınız toprağın yapısı kumlu olursa, tohumlardan daha hızlı verim alabilirsiniz.

Saksıyı muhakkak güneş alan bir yerde bekletmelisiniz ve ara ara toprağı gübrelemelisiniz.

Saksıyı ise haftada bir kez sulamayı unutmamalısınız.

FİDEDEN KARPUZ YETİŞTİRME

Çok daha basit bir yöntemdir ancak bunun için bahçenizin olması şart tabii. Hazır fidelendirilmiş karpuz tohumunu yine ilkbaharda ekebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde daha sağlıklı ve hızlı sonuç alabilirsiniz.

