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Yaz geldi, asfalt yola serildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.İlçe genelinde hemen her noktada faaliyetlerini sürdüren Talas Belediyesi yol ve asfalt ekipleri bir yandan mevcut yollarda iyileştirmeler yaparken bir yandan da kırsal bölgelerde yeni yollar açıyor.Talas merkezde Atatürk Bulvarı’nın yanı sıra Dut Kavşağı ve bağlı yollarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.
İlçe genelinde hemen her noktada faaliyetlerini sürdüren Talas Belediyesi yol ve asfalt ekipleri bir yandan mevcut yollarda iyileştirmeler yaparken bir yandan da kırsal bölgelerde yeni yollar açıyor.
Talas merkezde Atatürk Bulvarı’nın yanı sıra Dut Kavşağı ve bağlı yollarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalara katılarak yetkililerden bilgiler alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, asfalt sezonunu açtıklarını ve ilçe genelindeki birçok yolda asfalt yenileme çalışması yapacaklarını söyledi.
Öte yandan kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Talas’ın birçok kırsal mahallesinde temizlik, reglaj ve kot düzenleme işlemlerinin ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

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