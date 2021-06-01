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Yaz kombinlerinin en tarz çantaları FLO’da

01.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kombinlerinin en tarz çantaları FLO’da

İSTANBUL (AA) - Dünya ayakkabı trendlerini tüketicileriyle buluşturan FLO, yazlık çanta koleksiyonuyla da dikkatleri üzerine topluyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların olmazsa olmazı çantalar, klasikleşen modelleriyle her mevsim kombinlerin şık tamamlayıcısı oluyor.

FLO’nun farklı formlarıyla tarzınıza uyum sağlayan ve tüm ihtiyaçlara cevap veren trend çanta modelleri, yaz mevsiminin ışıl ışıl parlayan havasına eşlik etmeye hazırlanıyor.

Geniş iç hacimleriyle kullanım kolaylığı sağlayan, omuz, el ve çapraz askılı modelleriyle çeşitlenen FLO Çanta Koleksiyonu’nda, siyah, beyaz, pudra ve taba renkleri dikkati çekiyor.

Kombinlere özgün bir dokunuş yapan modeller, deri ve rugan seçenekleriyle göz dolduruyor. Zincir, zımba ve toka gibi detayların hareketlendirdiği çantalar, kadınların yaz stiline şık katkı sunuyor.

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