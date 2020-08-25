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Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Oldukça leziz tadıyla ege mutfağının vazgeçilmez bir parçası, aynı zamanda da vitamin deposu olan deniz börülcesini, bu yaz siz de sofralarınıza konuk edebilirsiniz.

Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi

İçindekiler

  • Deniz Börülcesi Malzemeler
  • Deniz Börülcesi Yapılışı
  • Lezzetli Deniz Börülcesi İçin Püf Noktası
  • Deniz Börülcesi Salatası Nasıl Yapılır?
  • Zeytinyağlı Deniz Börülcesi Yapılışı
  • Deniz Börülcesi Kaç Kalori?
  • Vitamin Deposu: Deniz Börülcesi

Daha çok yaz aylarında yetişen deniz börülcesinin, enfes tadının yanı sıra sağlık açısından da faydaları dikkat çekmekte... İçerdiği sodyum, betain ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini yenileyen deniz börülcesi, lifli bir bitki olduğu için de özellikle solunum ve sindirim sistemine iyi gelir. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hem de eşsiz ve pratik bir lezzetle sofralarınıza renk katmak istiyorsanız, deniz börülcesi tarifi tam da mutfağınıza göre...

Dilerseniz sofralanızda meze olarak dilerseniz de diyet zamanlarında salata olarak tercih edebileceğiniz deniz börülcesini zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve sarımsakla süsleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre çeşitlendirebileceğiniz deniz börülcesini ayıklarken dikkat etmeyi unutmayın. Deniz börülcesi nasıl pişirilir sorusu sıklıkla merak edilir ancak pişirme işlemi oldukça basittir. Çoğu zaman ayıklaması zor gibi görünse de ayıklama işlemini hızlıca halledebilirsiniz. Ağzınıza layık deniz börülcesi yapımı ve pişirme için püf noktaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Deniz Börülcesi Malzemeler

  • 3 demet deniz börülcesi
  • 1-2 litre su

Deniz Börülcesi Yapılışı

  • Öncelikle deniz börülcesi demetlerini, bıçak yardımıyla kahverengi köklerinden temizleyerek ayıklayın. Köklerinden ayırdığınız börülceleri bol su ile yıkadıktan sonra, pişirmeden önce yaklaşık bir 20 dakika kadar (tuzlu yapısından arınması için) su dolu geniş bir kap içerisinde bekletin.
  • Bir tencere içerisinde hazırladığınız kaynamak üzere olan su içerisine deniz börülcelerini atın. Bir 10-15 dakika kadar suda haşlanması için bekleyin.
  • Sonrasında haşlanmış olan börülceleri süzgeçten geçirerek, suyunu süzün ve soğuması için bir süre daha bekleyin.
  • Soğuduktan sonra börülceleri aşağı doğru tutarak bir bıçakla, kılçıklarından ayırın. Kılçıklarını ayırıp bir kaba aldığınız deniz börülcesini sade tüketebilirsiniz.

Lezzetli Deniz Börülcesi İçin Püf Noktası

Deniz börülcesi, daha çok tuzlu su kenarlarında yetiştiği ve tuz açısından zengin bir bitki olduğu için pişirirken, haşlama suyunda tuz kullanmayın! Pişirmeden önce bir süre boyunca suda bekletmek, tuzundan arınması için lezzeti açısından, aynı zamanda hipertansiyon hastaları içinde sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

Sağlıklı Bir Lezzet: Deniz Börülcesi Salatası Tarifi
Deniz börülcesi salatası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte kolay yapımıyla sık sık tercih edilen deniz börülcesi salatası tarifi…

Malzemeler
-3 demet deniz börülcesi
-Limon
-1-2 diş sarımsak

Deniz Börülcesi Salatası Nasıl Yapılır?

  • Deniz börülcelerini, köklerinden ve saplarından ayırın.yukarıda anlatılan tarife uygun şekilde kaynatarak kılçıklarından ayırın.
  • Daha sonra ayıkladığınız börülceleri bir kaba alarak, üzerine ezilmiş sarımsakları ve 5-6 yemek kaşığı ölçüsünde taze sıkılmış limonu da ilave edip, karıştırın.

  • Deniz börülcesi salatası artık servise hazır! Deniz börülcesi salatanızı renklendirmek ve lezzetine, lezzet katmayı arzu ederseniz; salatanızın üzerine çeri domates ya da beyaz peynir ekleyip, servis edebilirsiniz.

  • Vazgeçilmez Bir Meze: Zeytinyağlı Deniz Börülcesi Tarifi

Malzemeler

  • 3 demet deniz börülcesi
  • 1-2 diş sarımsak

Sosu İçin:
-2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-Yarım çay bardağı kadar elma sirkesi
-1-2 yemek kaşığı limon suyu( taze sıkılmış)
-Nar ekşisi

Zeytinyağlı Deniz Börülcesi Yapılışı

  • Köklerinden ayırdığınız deniz börülcesi demetlerini bol su ile yıkadıktan sonra bir kap su içerisinde bir süre bekletin.
  • Önceden hazırladığınız kaynamak üzere olan suyun içerisine, soyduğunuz sarımsakları ilave edin (sarımsakları ezmeden yalnızca kabuklarını soyup ilave edin).
  • Sonra da deniz börülcesi demetlerini tencereye atıp, bir yirmi dakika kadar haşlanması için bekleyin. Çok fazla haşlanmamasına ve biraz diri kalmasına dikkat edin.
  • Haşlandıktan sonra suyunu süzüp, soğumaya bırakın. Biraz soğuduktan sonra deniz börülcelerini, aşağı doğru tutarak, saplarından ve kılçıklarından ayıklayın.
  • Son olarak da ayrı bir kapta karıştırdığınız zeytinyağı, elma sirkesi ve limonu; börülcelerinizin üzerine ilave edip, sosuyla birbirini bulması için karıştırın. Afiyet olsun!
  • Zeytinyağlı deniz börülcesini, deniz ürünleri yanında meze olarak servis edebilirsiniz.

Deniz Börülcesi Kaç Kalori?

Deniz börülcesinin; 95 gramı yaklaşık olarak 126 kalori içerir. Bir porsiyon deniz börülcesinde ise %23 protein, %51 karbonhidrat, %26 yağ oranıyla da 125 civarında kalori bulunur.

Vitamin Deposu: Deniz Börülcesi

Ülkemizde en çok Burdur, Ereğli, Tarsus yörelerinde ve tuz gölleri çevresinde yetişen deniz börülcesinin sayısız faydaları bulunur. Yaz aylarında enfes lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olduğu gibi aynı zamanda da bir şifa kaynağıdır! Magnezyum, demir, sodyum, B12, C ve A vitaminlerini içerisinde barındıran ve lifli bir kıyı bitkisi olan deniz börülcesi, tam anlamıyla bir vitamin deposudur! Bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra sindirim sorunlarına da oldukça iyi gelmesiyle de yaz mevsimlerinde her zaman tercih edilir.

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