Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi

Daha çok yaz aylarında yetişen deniz börülcesinin, enfes tadının yanı sıra sağlık açısından da faydaları dikkat çekmekte... İçerdiği sodyum, betain ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini yenileyen deniz börülcesi, lifli bir bitki olduğu için de özellikle solunum ve sindirim sistemine iyi gelir. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hem de eşsiz ve pratik bir lezzetle sofralarınıza renk katmak istiyorsanız, deniz börülcesi tarifi tam da mutfağınıza göre...
Dilerseniz sofralanızda meze olarak dilerseniz de diyet zamanlarında salata olarak tercih edebileceğiniz deniz börülcesini zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve sarımsakla süsleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre çeşitlendirebileceğiniz deniz börülcesini ayıklarken dikkat etmeyi unutmayın. Deniz börülcesi nasıl pişirilir sorusu sıklıkla merak edilir ancak pişirme işlemi oldukça basittir. Çoğu zaman ayıklaması zor gibi görünse de ayıklama işlemini hızlıca halledebilirsiniz. Ağzınıza layık deniz börülcesi yapımı ve pişirme için püf noktaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Deniz börülcesi, daha çok tuzlu su kenarlarında yetiştiği ve tuz açısından zengin bir bitki olduğu için pişirirken, haşlama suyunda tuz kullanmayın! Pişirmeden önce bir süre boyunca suda bekletmek, tuzundan arınması için lezzeti açısından, aynı zamanda hipertansiyon hastaları içinde sağlığınız açısından oldukça önemlidir.
Sağlıklı Bir Lezzet: Deniz Börülcesi Salatası Tarifi
Deniz börülcesi salatası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte kolay yapımıyla sık sık tercih edilen deniz börülcesi salatası tarifi…
Malzemeler
-3 demet deniz börülcesi
-Limon
-1-2 diş sarımsak
Deniz börülcesi salatası artık servise hazır! Deniz börülcesi salatanızı renklendirmek ve lezzetine, lezzet katmayı arzu ederseniz; salatanızın üzerine çeri domates ya da beyaz peynir ekleyip, servis edebilirsiniz.
Malzemeler
Sosu İçin:
-2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-Yarım çay bardağı kadar elma sirkesi
-1-2 yemek kaşığı limon suyu( taze sıkılmış)
-Nar ekşisi
Deniz börülcesinin; 95 gramı yaklaşık olarak 126 kalori içerir. Bir porsiyon deniz börülcesinde ise %23 protein, %51 karbonhidrat, %26 yağ oranıyla da 125 civarında kalori bulunur.
Ülkemizde en çok Burdur, Ereğli, Tarsus yörelerinde ve tuz gölleri çevresinde yetişen deniz börülcesinin sayısız faydaları bulunur. Yaz aylarında enfes lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olduğu gibi aynı zamanda da bir şifa kaynağıdır! Magnezyum, demir, sodyum, B12, C ve A vitaminlerini içerisinde barındıran ve lifli bir kıyı bitkisi olan deniz börülcesi, tam anlamıyla bir vitamin deposudur! Bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra sindirim sorunlarına da oldukça iyi gelmesiyle de yaz mevsimlerinde her zaman tercih edilir.
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