Yaz Mevsiminin Vazgeçilmez Lezzeti: Deniz Börülcesi Tarifi

Daha çok yaz aylarında yetişen deniz börülcesinin, enfes tadının yanı sıra sağlık açısından da faydaları dikkat çekmekte... İçerdiği sodyum, betain ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini yenileyen deniz börülcesi, lifli bir bitki olduğu için de özellikle solunum ve sindirim sistemine iyi gelir. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hem de eşsiz ve pratik bir lezzetle sofralarınıza renk katmak istiyorsanız, deniz börülcesi tarifi tam da mutfağınıza göre...

Dilerseniz sofralanızda meze olarak dilerseniz de diyet zamanlarında salata olarak tercih edebileceğiniz deniz börülcesini zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve sarımsakla süsleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre çeşitlendirebileceğiniz deniz börülcesini ayıklarken dikkat etmeyi unutmayın. Deniz börülcesi nasıl pişirilir sorusu sıklıkla merak edilir ancak pişirme işlemi oldukça basittir. Çoğu zaman ayıklaması zor gibi görünse de ayıklama işlemini hızlıca halledebilirsiniz. Ağzınıza layık deniz börülcesi yapımı ve pişirme için püf noktaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.